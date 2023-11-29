Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cuma günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve şut çalışması yaptı.

Evinde oynadığı Altay maçını 3-0 kazanarak ligde 6 hafta sonra galip gelen kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı süren Arda hariç bütün futbolcular, taktik ağırlıklı devam eden idmana katıldı.

Günü teknik antrenmanla tamamlayan takım, maç için yarın sabah saatlerinde Adana'ya hareket edecek.

Ahlatcı Çorum FK, konaklayacağı otelde yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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