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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:43
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Cemal P. idaresindeki 06 YA 9692 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde Zülfikar K'nin kullandığı 20 AHS 115 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen otomobil sürücüsü, bir süre sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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