Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı 2 kişi yaralandı

        Çorum'da sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Tuba O. idaresindeki 06 BSJ 768 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kuruçay köyü yolunun artasında bulunan ve sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurhan B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!

        Benzer Haberler

        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan özel çocukları ziyaret etti
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan özel çocukları ziyaret etti
        Çorum'da 12 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 12 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Alaca'da Siberay ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
        Alaca'da Siberay ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı