Çorum'da otomobil sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı 2 kişi yaralandı

Çorum'da sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tuba O. idaresindeki 06 BSJ 768 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kuruçay köyü yolunun artasında bulunan ve sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurhan B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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