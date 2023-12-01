Çorum'da ineğin yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da ineğin boynuz darbesi sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güvenli köyünde yaşayan Sadettin Ö. (35), büyükbaş hayvanlarını suladığı esnada ineklerden birinin boynuz darbeleriyle yaralandı.

112 Acil Servis'ten yardım isteyen Sadettin Ö, köye sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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