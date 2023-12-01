Çorum'da minibüsün çarptığı çocuk hastanede öldü

Çorum'da minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Eşrefhoca Caddesi'nde 5 gün önce Emirhan Elvan S. (18) idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüsün çarpması sonucu yaralanan Zehra Almila Yıldız, sevk edildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Yıldız'ın ölüm haberinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da 26 Kasım'da Emirhan Elvan S. (18) idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüsün Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Zehra Almila Yıldız ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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