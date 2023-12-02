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        Çorum'da sokakta havaya ateş eden zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı

        Çorum'da pompalı tüfekle sokakta ateş eden suça sürüklenen iki çocuk zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:55
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        Çorum'da sokakta havaya ateş eden zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı
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        Çorum'da pompalı tüfekle sokakta ateş eden suça sürüklenen iki çocuk zanlı, gözaltına alındı.

        Gülabibey Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Havaya ateş ettiği belirlenen suça sürüklenen çocuk şüpheliler Y.K. (16) ve Ö.C.A. (14), kovalamaca sonucu Kapaklı 35. Sokak'ta yanlarında bulunan pompalı tüfekle yakalandı.

        Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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