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        Çorum Filistin Platformundan "Gazze için ambulans ve tıbbi yardım" kampanyası

        Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Filistin Platformu, İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan Gazze'ye ambulans ve tıbbi malzeme göndermek için yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:07
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        Çorum Filistin Platformundan "Gazze için ambulans ve tıbbi yardım" kampanyası
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        Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Filistin Platformu, İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan Gazze'ye ambulans ve tıbbi malzeme göndermek için yardım kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında Hürriyet Meydanı'na kurulan stantta vatandaşların yardımları kabul ediliyor.

        Çorum Filistin Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Kılıç, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

        İsrail'in saldırılarının ardından kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek platform oluşturduğunu anlatan Kılıç, düzenlenen etkinliklerin Çorum halkının katliama karşı sesini yükseltmesine katkı sağladığını kaydetti.

        Kılıç, Filistin'deki sivillerin maruz kaldığı zulmün dünyada yankı bulması için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Gazze'deki yaraların sarılmasına katkı sağlamak istediklerini aktaran Kılıç, "Bu kapsamda başlattığımız 'Gazze için ambulans ve tıbbi yardım kampanyası' devam etmektedir. Kızılay bünyesinde bir hesap açarak başlattığımız kampanyada bugüne kadar 813 bin 86 lira, stantta da 184 bin 910 lira olmak üzere toplam 997 bin 996 lira toplanmıştır. Ambulans alımı için gerekli miktar 3,5 milyon lira olduğundan kampanyamız, hedeflediği asgari miktarın henüz yüzde 30'u aşamasındadır." diye konuştu.

        Kılıç, vatandaşları kampanyaya katkı vermeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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