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        Çorum'da 9 hırsızlık zanlısı 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" ile yakalandı

        Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:42
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        Çorum'da 9 hırsızlık zanlısı 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" ile yakalandı
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        Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" ile yakalandı.

        Kent merkezindeki inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği zanlıları takibe aldı.

        Yaklaşık 2,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen "teleskop operasyonu"nda hırsızlık zanlıları F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirildi.

        Malzemeler, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

        Zanlılar ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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