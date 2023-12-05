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        Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:12
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        Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde öğle saatlerinde son antrenmanını yapacak takım, öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

        Konaklayacağı otelde kampa girecek Ahlatcı Çorum FK, yapacağı idmanın ardından maç saatini bekleyecek.

        Takımda sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo forma giyemeyecek.

        Ahlatcı Çorum FK ile Trabzonspor arasında Papara Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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