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        Çorum'da "Cumhuriyetin Kadınları Paneli" düzenlendi

        Çorum'da "Cumhuriyetin Kadınları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:28
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        Çorum'da "Cumhuriyetin Kadınları Paneli" düzenlendi
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        Çorum'da "Cumhuriyetin Kadınları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Çorum İş Kadınları Derneğince Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı faydalar konuşuldu.

        Arkeolog yazar Nezih Başgelen'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Prof. Dr. Kenan Mortan, Hititolog Prof. Dr. Aygül Süel ve akademisyen Doç. Dr. Ebru Güzel, Cumhuriyet tarihine damga vuran kadınlar ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

        Panelin ardından Çorum'da kendi alanlarında "duayen" olarak anılan ve kariyerleriyle Cumhuriyet'in gelişimine katkı sağlayan Süel ile emekli doktor Rıfat Patır, gazeteci Mehmet Yolyapar ve iş insanı İsmail Alapala'ya plaket verildi.

        Panele Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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