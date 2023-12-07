Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir zanlı 2 kişiyi silahla yaraladı

        Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir zanlı 2 kişiyi silahla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı.

        Zanlı M.Y, Eğridere Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi G.K'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırı sırasında yakında bulunan esnaf İ.K. de bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir eden 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir eden 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da bir hayırsever 80 kişinin bakkallara olan borcunu ödedi
        Çorum'da bir hayırsever 80 kişinin bakkallara olan borcunu ödedi
        96 yaşındaki Şaziye Beyrit'den "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi:
        96 yaşındaki Şaziye Beyrit'den "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi:
        Laçin Kaymakamı Şimşek'ten engelli bireylere ziyaret
        Laçin Kaymakamı Şimşek'ten engelli bireylere ziyaret
        Sungurlu'daki trafik denetiminde 17 sürücüye 36 bin 600 lira ceza
        Sungurlu'daki trafik denetiminde 17 sürücüye 36 bin 600 lira ceza
        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı