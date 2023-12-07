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        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:32 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:43
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        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Ahmet Can G. idaresindeki 35 AN 5513 plakalı otomobil, Ilıca 1. Sokak'ta Emine A'nın kullandığı 55 EB 335 plakalı otomobille çarpıştı.

        Her iki aracın sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay nedeniyle sokakta bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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