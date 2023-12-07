Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Ahmet Can G. idaresindeki 35 AN 5513 plakalı otomobil, Ilıca 1. Sokak'ta Emine A'nın kullandığı 55 EB 335 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki aracın sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle sokakta bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası normale döndü.