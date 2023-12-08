Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Efe E. (15) idaresindeki 19 ADU 635 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 5. Sokak'ta devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        Washington Post'ta 1970'lerden bu yana ilk grev!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Yılbaşı öncesi 81 ilde baskın! 189 gözaltı
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Kumarhane patronu Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        Gribal enfeksiyon uyarısı! Hem anne hem bebeğin kaybına yol açıyor
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        İtalyan opera şarkıcılığı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!

        Benzer Haberler

        Çorum'da sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        Çorum'da sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da kaynar su kazanına düşen işçi öldü
        Çorum'da kaynar su kazanına düşen işçi öldü
        OKA, Boğazkale'de turizm potansiyelini artırmak için projelere mali destek...
        OKA, Boğazkale'de turizm potansiyelini artırmak için projelere mali destek...
        Çorum'da bir zanlı 2 kişiyi silahla yaraladı
        Çorum'da bir zanlı 2 kişiyi silahla yaraladı