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        Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:00
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        Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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