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Hakemler: Fatih Tokail, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 59 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 59 Nalepa), Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Eren Aydın), Erkan Kaş, Ozan Sol, Ahmet Sağat (Dk. 77 Verheydt)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artaslan (Dk. 72 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 46 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 61 Alican Özfesli), Mikhail Kenro Rosheuvel, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 72 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 45+2 Ahmet Sağat, Dk. 59 Ozan Sol, Dk. 79 Verheydt, Dk. 87 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK),

Sarı kartlar: Dk. 86 Nalepa, Dk. 89 Eren Aydın, Dk. 90+1 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+1 Lameira (Erzurumspor FK)

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