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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da tamamlandı

        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:23 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:23
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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da tamamlandı
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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi.

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 81 ilden, 44 takım ve 350 sporcu katıldı.

        Şampiyona, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

        Takımlar klasmanında Ankara ASKİ şampiyon olurken, Ankara TEİAŞ ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

        Müsabakalar sonunda 55 kiloda Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Ömer Halis Recep, 63 kiloda ASKİ'den Mehmet Çeker, 72 kiloda ASKİ'den Murat Dağ, 82 kiloda Ankara TEİAŞ'tan Doğan Kaya ve 97 kiloda ASKİ'den Beytullah Kayışdağ şampiyon oldu.

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