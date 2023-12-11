Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Şampiyonaya aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katılıyor.

Kentteki yeni spor salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Turnuvada 50 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Zerda Demir, 55 kiloda Yalova Termal Belediyespor'dan Tuba Demir, 59 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Eda Tekin, 65 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Kadriye Aksoy ve 72 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Bukrenaz Sert birinci oldu.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Turnuvanın ikinci gününde ise 53, 57, 62, 68, 76 kilolarda müsabakalar yapılacak.