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        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi

        Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:48
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        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
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        Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı.

        Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne döndü.

        Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığını sırada yere fırlatarak darbetti.

        Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

        Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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