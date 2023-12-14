Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Serhat T, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

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