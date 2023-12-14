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        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:32
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        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Serhat T, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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