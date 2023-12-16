Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek KEMAL CEYLAN - Çorum'da 1923'te kütüphane olarak inşa edilen, 1960'tan bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binanın tekrar kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet vermesi için yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelindi.

KEMAL CEYLAN - Çorum'da 1923'te kütüphane olarak inşa edilen, 1960'tan bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binanın tekrar kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet vermesi için yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelindi.

Dönemin Hususi İnşaat Komisyonunca Milli Kütüphane olarak inşa edilen dikdörtgen şeklindeki iki katlı binanın üst katı kütüphane, müzelik eserler teşhir odası, öğretmenler birliği toplantı salonu, müzik çalışma odası; alt katı ise Osmanlı Bankası ile özel iş yerlerinin bulunduğu merkez olarak 3 Ağustos 1925'te hizmete girdi.

Adını, dış cephesinde kullanılan sarı renkte kum taşından alan tarihi binada 1938 yılında yapılan değişiklikle banka şubesi ve özel iş yerleri çıkarılarak kütüphane alt kata indirildi, üst kat ise halkevi olarak hizmete sunuldu.

Kentin en dikkati çeken yapıları arasında bulunan bina, 1960 yılında Çorum Belediye Başkanlığına devredildi.

Yaklaşık 60 yıl belediye binası olarak kullanılan tarihi binanın, Çorum Belediyesinin geçen yılın sonunda yeni hizmet binasına taşınmasıyla aslına uygun şekilde kullanılması için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince yürütülen ve sonuna gelinen restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği millet kütüphanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Nostaljik görünümlü mobilyalarla dekore edilecek binada öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin istifade edeceği binlerce kaynağa yer verilecek.

- Bina yıl sonunda kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz tescili bulunan taş binanın, Çorum'un en kıymetli binası olduğunu söyledi.

Binanın Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna işaret eden Aşgın, "Cumhuriyet'imizin kurulduğu, savaştan çıktığımız yıl ecdadımızın neyi hedeflediğini göstermesi bakımından son derece önemli bir bina. Biz burayı ilk kurucu iradenin düşüncesine uygun şekilde yeniden dizayn etmek istedik. Üst katı Belediye Başkanlığı makamı olarak muhafaza edeceğiz. Alt katla ilgili kütüphane tasarrufumuz oldu." bilgisini verdi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getiren Aşgın, "7 gün 24 saat açık olan, ışıkların hiç sönmediği bir kütüphane olarak hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı başlattık, ihale süreçleri tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla burayı kütüphane fonksiyonuyla açılır hale getireceğiz. Gençlerimizi burada kitapla medeniyetimizin dokusuyla buluşturacağız. 2024'ün ilk günleriyle resmi açılışını yapacağız." diye konuştu.

Binanın, "Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi" adıyla hizmete sunulacağını aktaran Aşgın, hizmete açılmasıyla kent merkezindeki kütüphane sıkıntısının da giderileceğini kaydetti.

Aşgın, sürekli açık olacak kütüphanede gençlere ikramlarda bulunacaklarını, rahat etmeleri için her ayrıntıyı gözeteceklerini vurguladı.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapmasından ötürü Çorum'un önemli bir tarih ve kültür merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, yeni kütüphaneyle Çorum'un önemli bir ilim merkezi olması yolunda adım atılacağını ifade etti.