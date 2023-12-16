Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da 1923'te kütüphane olarak inşa edilen, 1960'tan bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binanın tekrar kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet vermesi için yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da 1923'te kütüphane olarak inşa edilen, 1960'tan bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binanın tekrar kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet vermesi için yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelindi.

        Dönemin Hususi İnşaat Komisyonunca Milli Kütüphane olarak inşa edilen dikdörtgen şeklindeki iki katlı binanın üst katı kütüphane, müzelik eserler teşhir odası, öğretmenler birliği toplantı salonu, müzik çalışma odası; alt katı ise Osmanlı Bankası ile özel iş yerlerinin bulunduğu merkez olarak 3 Ağustos 1925'te hizmete girdi.

        Adını, dış cephesinde kullanılan sarı renkte kum taşından alan tarihi binada 1938 yılında yapılan değişiklikle banka şubesi ve özel iş yerleri çıkarılarak kütüphane alt kata indirildi, üst kat ise halkevi olarak hizmete sunuldu.

        Kentin en dikkati çeken yapıları arasında bulunan bina, 1960 yılında Çorum Belediye Başkanlığına devredildi.

        Yaklaşık 60 yıl belediye binası olarak kullanılan tarihi binanın, Çorum Belediyesinin geçen yılın sonunda yeni hizmet binasına taşınmasıyla aslına uygun şekilde kullanılması için çalışma başlatıldı.

        Çorum Belediyesince yürütülen ve sonuna gelinen restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği millet kütüphanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek.

        Nostaljik görünümlü mobilyalarla dekore edilecek binada öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin istifade edeceği binlerce kaynağa yer verilecek.

        - Bina yıl sonunda kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz tescili bulunan taş binanın, Çorum'un en kıymetli binası olduğunu söyledi.

        Binanın Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna işaret eden Aşgın, "Cumhuriyet'imizin kurulduğu, savaştan çıktığımız yıl ecdadımızın neyi hedeflediğini göstermesi bakımından son derece önemli bir bina. Biz burayı ilk kurucu iradenin düşüncesine uygun şekilde yeniden dizayn etmek istedik. Üst katı Belediye Başkanlığı makamı olarak muhafaza edeceğiz. Alt katla ilgili kütüphane tasarrufumuz oldu." bilgisini verdi.

        Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getiren Aşgın, "7 gün 24 saat açık olan, ışıkların hiç sönmediği bir kütüphane olarak hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı başlattık, ihale süreçleri tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla burayı kütüphane fonksiyonuyla açılır hale getireceğiz. Gençlerimizi burada kitapla medeniyetimizin dokusuyla buluşturacağız. 2024'ün ilk günleriyle resmi açılışını yapacağız." diye konuştu.

        Binanın, "Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi" adıyla hizmete sunulacağını aktaran Aşgın, hizmete açılmasıyla kent merkezindeki kütüphane sıkıntısının da giderileceğini kaydetti.

        Aşgın, sürekli açık olacak kütüphanede gençlere ikramlarda bulunacaklarını, rahat etmeleri için her ayrıntıyı gözeteceklerini vurguladı.

        Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapmasından ötürü Çorum'un önemli bir tarih ve kültür merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, yeni kütüphaneyle Çorum'un önemli bir ilim merkezi olması yolunda adım atılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorum'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Çorum'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor
        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor
        Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve...
        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve...
        İskilip Kalesi'nde hafriyat çalışmasında ulaşılan su sarnıcının altında deh...
        İskilip Kalesi'nde hafriyat çalışmasında ulaşılan su sarnıcının altında deh...
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı