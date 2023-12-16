Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum, "Tarihi Çorum Meydanı Projesi" ile eski görünümüne kavuşacak

        Çorum'da şehrin tarihi dokusunun açığa çıkarılması amacıyla yürütülen "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"nde sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum, "Tarihi Çorum Meydanı Projesi" ile eski görünümüne kavuşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da şehrin tarihi dokusunun açığa çıkarılması amacıyla yürütülen "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"nde sona gelindi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi ve Velipaşa Hanı'nın çevrelediği proje alanında incelemede bulundu.

        Aşgın, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla Çorum'un 5 bin 600 metrekarelik tarihi silüete sahip yeni bir meydanının olacağını söyledi.

        Türk-İslam şehirlerinin etrafında cami, çarşı, hamam, mektep gibi donatıların bulunduğunu, Çorum kent merkezinin de geçmişte bu şekilde kurulduğunu belirten Aşgın, sonradan yapılaşmanın değiştiğini anlattı.

        Çorum'u şehircilik anlamında asli kimliğine döndürmek için "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"ni başlattıklarını dile getiren Aşgın, öncelikle Dikiciler Arastası'nı restore ettiklerini, daha sonra kentin simgesi tarihi Saat Kulesi'ne bakan yapıların dış cephelerini tarihi görünüme kavuşturduklarını anlattı.

        Kent meydanı için bankaların bulunduğu binaları kamulaştırarak yıktıklarını aktaran Aşgın, "Proje alanımız 5 bin 600 metrekare. Bu alan içinde tarihi meydanımızı ihya ediyoruz." dedi.

        Aşgın, kullanılamaz durumdaki tarihi Güpür Hamamı'nı restore etmek için hazırladıkları projenin de Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından onaylandığını, burada da kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

        Yaklaşık 800 yıllık Ulu Cami'deki restorasyon çalışmasında sona gelindiğine dikkati çeken Aşgın, caminin ramazan ayında ibadete açılacağını söyledi.

        Aşgın, "Proje alanının tamamı 14 bin 500 metrekareyi bulacak. O tarihi meydan adım adım hayat buluyor. 2024'e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına inşallah yenilenmiş tarihi meydanımızda girmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Yedikule zindanlarında fenerle yolculuk
        Yedikule zindanlarında fenerle yolculuk
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek
        Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek
        Çorum'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Çorum'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor
        Oğuzlar Gençlik Merkezinde veli ve öğrencilere değerler eğitimi veriliyor
        Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve...
        Bayrak dikmek için çukur açılırken tarihe rastlandı; su sarnıcı, dehliz ve...
        İskilip Kalesi'nde hafriyat çalışmasında ulaşılan su sarnıcının altında deh...
        İskilip Kalesi'nde hafriyat çalışmasında ulaşılan su sarnıcının altında deh...