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        Çorum'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:16
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        Çorum'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı, boğazına yemek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kentte bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçması üzerine kızı, annesinin nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

        Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, yerinden kalkarak ilk müdahaleyi yapmak için kadının yanına gitti.

        Bayrak, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kadının yeniden nefes almasını sağlayarak hayatını kurtardı.

        Daha sonra alışveriş merkezinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının sağlık problemi olmadığı belirlendi.

        Olay anı restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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