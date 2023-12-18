Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da bir çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da bir çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y.Z. (20) ve B.T.P.(16), dövme sildirme işlemleriyle ilgili konuşmak üzere buluştuğu Bahar Caddesi'ndeki parkta tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.T.P, A.Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan sonra parktan uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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