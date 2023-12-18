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        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da bir çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:56
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        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum’da bir çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Y.Z. (20) ve B.T.P.(16), dövme sildirme işlemleriyle ilgili konuşmak üzere buluştuğu Bahar Caddesi'ndeki parkta tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.T.P, A.Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan sonra parktan uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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