Çorum'da avlanırken kendisini vuran kişi yaralandı

Çorum'da avlandığı sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Orhan C. (47), Büyük Divan köyü yakınlarında arkadaşlarıyla avlandığı sırada yanlışlıkla silahını ateşledi.

Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Orhan C, arkadaşları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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