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        Çorum'da bir kişi ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı

        Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:31
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        Çorum'da bir kişi ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı
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        Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı.

        H.A. (41) ile ağabeyi S.A. (58) Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Sokak'taki evde arazi konusunda tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, ağabeyi ve araya giren yeğeni D.C'yi (15) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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