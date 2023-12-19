Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çorum'da bir katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı, Ankara istikametine kontrollü sağlanıyor.

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