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        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi

        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:24
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        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi
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        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki üretilip satıldığı belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 900 litre sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

        Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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