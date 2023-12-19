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        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da bir katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:50
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        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'da bir katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

        Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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