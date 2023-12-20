Çorum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, 112 istasyonuna sığındı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.G. (17) ve N.E. (17), konuşmak için Buharaevler Mahallesi Buhara 11. Sokak'a çağırdıkları D.K'ye (18) pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan D.K, olay yerinin yakınlarındaki 112 istasyonuna sığınarak yardım istedi.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlılardan N.E, polis ekiplerince üzerindeki 2 pompalı tüfekle yakalandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.