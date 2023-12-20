Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Çorum'dan kara yolu ile Ankara'ya, oradan hava yoluyla Şanlıurfa'ya ulaşan ekip, konaklayacağı otelde kampa girdi.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezası bulunan Nalepa ile sakatlıkları süren Sadık Arda ve Berkay Can, 21 kişilik kadroda yer almadı.

        Son 3 maçında galip gelen Çorum ekibi, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında yarın 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?

        Benzer Haberler

        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, altyapı yatırımlarını değerlendirdi
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, altyapı yatırımlarını değerlendirdi
        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu
        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu
        Çorum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, 112 istasyonuna sığındı
        Çorum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, 112 istasyonuna sığındı
        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)
        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)
        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi