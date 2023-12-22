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        Çorum'da bir kişi darbedildi

        Çorum'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:17
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        Çorum'da bir kişi darbedildi
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        Çorum'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Bahabey Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan kavgada kafasına içki şişesi vurularak darbedilen M.D. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kent genelinde devam eden uygulamaları denetleyen İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da telsiz anonsu üzerine olay yerine gelerek, bilgi aldı.

        Kavganın ardından restorandan uzaklaşan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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