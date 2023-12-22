Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü kendi evinde Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:20 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü kendi evinde Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Astor Enerji Şanlıurfaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen kırmız-siyahlı ekip, gündüz dinlendikten sonra akşam saatlerinde kulüp tesislerinde bir araya geldi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, Şanlıurfaspor maçında forma giyen oyuncular yükleme idmanı yaparken, forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda paslaşma çalışması yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Arda ve Geraldo ile hasta olan Ozan Sol katılmazken, sakatlıktan dönen Kerem Kalafat takımla çalışmalara başladı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı
        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı
        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontr...
        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontr...
        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi
        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi
        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Çorum'da bir kişi darbedildi
        Çorum'da bir kişi darbedildi