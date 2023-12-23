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        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:25
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        Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, sporcular ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ile çift kale maç oynadı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Arda ve Berkay katılmazken, Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı. Hastalığı atlatan Ozan Sol ile sakatlıktan dönen Kerem Kalafat da takımla birlikte idman yaptı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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