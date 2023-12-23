Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz'ın Çorum'daki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Yılmaz'a acı haberi yetkililer verdi.

Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.