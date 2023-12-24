Ahlatcı Çorum FK, yarın Boluspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın evinde Boluspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları süren Sadık Arda ve Berkay Can, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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