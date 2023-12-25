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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Nalepa (Dk. 87 Murat Yıldırım), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 74 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 74 Verheydt)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Harun Yerlikaya), Kubilay Sönmez, Bettaieb (Dk. 90 Tolunay Artuç), Naby Youssouf Oulare (Dk. 50 Mustafa Şengül), Onur Ulaş, Ngandu (Dk. 90 Erdem Reis), Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Diarrassouba

        Goller: Dk. 46 Ahmet İlhan Özek, Dk. 83 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kart: Dk. 45+1 Naby Youssouf Oulare (Boluspor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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