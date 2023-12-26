Çorum'da yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" artışları denetleniyor Çorum'da zabıta ekipleri, asgari ücret ve maaş zammı miktarları belli olmamasına karşın bu beklentiyle fiyat artışı yapıldığı iddia edilen marketleri denetledi.

Çorum'da zabıta ekipleri, asgari ücret ve maaş zammı miktarları belli olmamasına karşın bu beklentiyle fiyat artışı yapıldığı iddia edilen marketleri denetledi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yılbaşı öncesi fahiş fiyat artışı yapıldığı ihbarı üzerine kentteki marketlere şok denetim uygulaması başlatıldı.

Alo 153 Zabıta hattına fiyatların artırıldığına yönelik gelen ihbarları değerlendiren ekipler, ansızın yaptığı denetimlerde reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlılığının yanında kullanma tarihlerini de kontrol ediyor.

Haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerde ekipler, fahiş fiyat artışı başta olmak üzere son tüketim tarihi geçmiş ürün satan ve kasa fiyatı ile reyon fiyatı farklılığı belirlenen marketler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, kent genelinde denetimleri sürdüreceklerini bildirdi.

Göyhan, "Yeni yılda oluşan zam beklentisini fırsata çevirerek fiyatlarda artış yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine denetimlere başladık. İndirim etiketlerinin kasada uygulanıp uygulanmadığını da denetliyoruz. Vatandaşımızı mağdur eden tüm uygulamaların denetçisi ve takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.