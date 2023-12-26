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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

        Çorum'da son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:35
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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
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        Çorum'da son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentte asayiş ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla, hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs, 18-25 Aralık tarihlerindeki çalışmalarda yakalandı.

        Çalışmada ayrıca kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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