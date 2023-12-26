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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:35
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Seçkin S. (30) idaresindeki 19 ACJ 757 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde Murat K'nin (18) kullandığı 19 AEF 783 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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