Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Gazze temalı resim sergisi açıldı

        Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Gazze temalı resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

        Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerince İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan dramın resmedildiği çalışmalar, "Sessiz çığlık" adlı sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Karma resim ve özgün baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Sanat Galerisi ve Müzesi'ndeki serginin açılış töreninde, Filistin'de yaşan insanlık dramının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

        Filistin'de 20 binin üzerinde insanın katledildiğini belirten Yağbat "Filistin ve Gazze'deki zulme karşı her kesimden karşı duruşlar olduğu gibi sanatın dilinde de başkaldırışının çizgileri var. İnsanlar kendi anlayışı ve inancına göre bu zulme karşı çıkıyor. Bugün de Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimiz net ve kuvvetli şekilde zulme karşı duruşlarının ifadesini sergiliyorlar. Sessiz Çığlık ismi verilen sergide zulme karşı duruş kuvvetli bir çığlık olarak yansıtılıyor." dedi.

        Açılışın ardından Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ile sergiyi gezen Yağbat, Mescid-i Aksa resminin yer aldığı tabloyu, "Tarihe not. Filistin mutlaka özgür olacak" notunu düşerek imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        3. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştayı Çorum'da yapıldı
        3. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştayı Çorum'da yapıldı
        İskilip'te 708 bebeğin ailesine hediye verildi
        İskilip'te 708 bebeğin ailesine hediye verildi
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Laçin'de kaçak içki denetimi yapıldı
        Laçin'de kaçak içki denetimi yapıldı
        Çorum'da İŞKUR'un hizmetleri tanıtılıyor
        Çorum'da İŞKUR'un hizmetleri tanıtılıyor