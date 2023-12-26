Çorum'da Gazze temalı resim sergisi açıldı

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerince İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan dramın resmedildiği çalışmalar, "Sessiz çığlık" adlı sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Karma resim ve özgün baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Sanat Galerisi ve Müzesi'ndeki serginin açılış töreninde, Filistin'de yaşan insanlık dramının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Filistin'de 20 binin üzerinde insanın katledildiğini belirten Yağbat "Filistin ve Gazze'deki zulme karşı her kesimden karşı duruşlar olduğu gibi sanatın dilinde de başkaldırışının çizgileri var. İnsanlar kendi anlayışı ve inancına göre bu zulme karşı çıkıyor. Bugün de Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimiz net ve kuvvetli şekilde zulme karşı duruşlarının ifadesini sergiliyorlar. Sessiz Çığlık ismi verilen sergide zulme karşı duruş kuvvetli bir çığlık olarak yansıtılıyor." dedi.

Açılışın ardından Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ile sergiyi gezen Yağbat, Mescid-i Aksa resminin yer aldığı tabloyu, "Tarihe not. Filistin mutlaka özgür olacak" notunu düşerek imzaladı.