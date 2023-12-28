Çorum'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi Çorum'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

M.Y. (18) idaresindeki 19 DL 618 plakalı otomobil, Yavruturna Mahallesi Kavukcu Sokak'ta mahalle ve çarşı bekçileri tarafından şüphe üzerine durduruldu.

Sürücüyle birlikte otomobilde bulunan U.D. (19), B.A. (19) ve A.E'nin (25) üst aramalarında ve araçta yapılan aramada 50 gram esrar, 45 gram sentetik ecza ile uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü.