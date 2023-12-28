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        Çorum'da şehitler için mevlit okutuldu

        Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:59
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        Çorum'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu.

        Program için Abdibey Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar öğle namazını kıldı.

        Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.

        Cami çıkışı vatandaşlara helva ikram edildi.

        Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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