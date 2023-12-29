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        Çorum'da otobüsün çarptığı eşek telef oldu

        Çorum'da yolcu otobüsünün çarptığı eşek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:08
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        Çorum'da otobüsün çarptığı eşek telef oldu
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        Çorum’da yolcu otobüsünün çarptığı eşek telef oldu.

        Yusuf E. idaresindeki 16 BBK 056 plakalı yolcu otobüsü, Samsun’dan Ankara istikametine seyir halindeyken Çevreyolu Bulvarı'nda yola çıkan eşeğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle telef olan eşek, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

        Çarpma nedeniyle hasar oluşan otobüs polis ekipleri nezaretinde terminale çekilirken, yolcular firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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