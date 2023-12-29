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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:30
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

        Valilik açıklamasına göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla 22-29 Aralık tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

        Denetim kapsamında araçlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12 kesici ve delici alet, 83 sentetik ecza hapı, 4,7 gram esrar ele geçirildi.

        Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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