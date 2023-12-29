Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasına göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla 22-29 Aralık tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

Denetim kapsamında araçlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12 kesici ve delici alet, 83 sentetik ecza hapı, 4,7 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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