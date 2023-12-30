Çorum'da kolunu makineye kaptıran genç yaralandı

Çorum'da kolunu helezon makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın pres bölümünde çalışan Hakkı C.K. (33), kolunu helezon makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden işçiler 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kolu makineden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kolunda ağır hasar meydana gelen işçi, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

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