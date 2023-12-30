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        Çorum'da kolunu makineye kaptıran genç yaralandı

        Çorum'da kolunu helezon makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:23
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        Çorum'da kolunu makineye kaptıran genç yaralandı
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        Çorum'da kolunu helezon makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın pres bölümünde çalışan Hakkı C.K. (33), kolunu helezon makinesine kaptırdı.

        Durumu fark eden işçiler 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kolu makineden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kolunda ağır hasar meydana gelen işçi, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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