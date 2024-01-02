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        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi artırıldı

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 yatak kapasiteli 2'nci seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:47
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        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi artırıldı
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        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 yatak kapasiteli 2'nci seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete sunulduğu bildirildi.

        Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kent merkezindeki tek genel kamu hastanesi olduğu hatırlatıldı.

        Hastanedeki yoğunluğu düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Yüksek yoğun bakım doluluk oranlarını düşürmek ve il dışına sevkleri azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, yeni tesis edilen 2. seviye ve 16 yataklı yoğun bakım ünitemizi Ocak itibarıyla hizmete alarak yoğun bakım kapasitemiz artırılmıştır. Hastanemiz yeni yoğun bakım ünitesinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hastanemizde kapasite artırıcı ve kesintisiz sağlık hizmet sunumuna dair yapısal ve işlevsel iyileştirme çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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