Vali Dağlı'dan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Dağlı, şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'ndeki evinde babası Ramazan Yılmaz'a taziye dileklerini iletti.

Ziyarette şehitlerin ruhu için dua edildi.

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