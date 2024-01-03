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        Çorum FK'den Murat Yıldırım'a teşekkür

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sahibi ve kaptanı olduğu kulüpten ayrılma kararı alan Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 08:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:45
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        Çorum FK'den Murat Yıldırım'a teşekkür
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sahibi ve kaptanı olduğu kulüpten ayrılma kararı alan Murat Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımlandı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yıldırım'ın soyunma odası ve koridor görüntülerinin yanı sıra 2022-2023 sezonu şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerine yer verildi.

        Mesajda ise "Kulübümüzün gurur kaynağı Murat Yıldırım, sahada gösterdiği üstün performansıyla ve saha dışındaki duruşuyla unutulmaz bir döneme damgasını vurdu. Bu özel anlara veda ettiğimiz bugün, futbol sevdasına ve kulübümüze kattığı değerlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, büyük kaptan." ifadeleri kullanıldı.

        Yıldırım, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel nedenlerden dolayı, hisselerini Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a devrederek, sahibi ve kaptanı olduğu takımdan ayrıldığını açıkladı.

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