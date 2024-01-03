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        Çorum'da freni arızalanan iş makinesi yüklü tır refüje çıkarak durabildi

        Çorum'da freni arızalanan tır, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:27
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        Çorum'da freni arızalanan iş makinesi yüklü tır refüje çıkarak durabildi
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        Çorum'da freni arızalanan tır, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildi.

        Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın freni, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalandı.

        Sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Yaklaşık 80 metre refüjde ilerleyen tır, trafik levhaları ve lambasına çarptıktan sonra durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile tırda bulunan Davit Gorgoshadze, kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafikte aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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