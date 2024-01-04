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        Çorum'da huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'da polis ekiplerince yürütülen huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:25
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        Çorum'da huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Çorum’da polis ekiplerince yürütülen huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde denetim yapıldı.

        Şüphe üzerine durdurulan İ.K, Y.E, G.Ö, Y.K, H.K, A.Ç, C.E, S.E.B, C.K. ve E.E'nin üzerinde yapılan aramada 49 gram sentetik ecza hapı, 42 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, bıçak ve satır bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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